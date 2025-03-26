بينهم جثتان مجهولتان.. ننشر أسماء وفيات ومصابي حادث الطريق الدولي بالإسكندرية - صور

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

حصل "مصراوي" على كشف بأسماء ضحايا ومصابي حادث انقلاب سيارة ميكروباص واصطدامها بسيارة نقل "جامبو" على الطريق الساحلي الدولي غربي الإسكندرية، اليوم الأربعاء؛ والذي أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين.

وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع كل من: محمد أحمد محمد عبد الحافظ، 21 سنة، جثة مجهولة الهوية، تبلغ حوالي 28 عامًا، جثة مجهولة الهوية، تبلغ حوالي 25 عامًا.

كما أسفر الحادث عن إصابة كل من: أحمد مصطفى عبد المجيد، 43 سنة، يعاني من كسر بالحوض، حسن جمال الدين حسن، 16 سنة، مصاب بكسر بالساق اليسرى وجرح بالوجه، إيمان علاء حفظي عبد الله، 21 سنة، تعاني من اشتباه كسر بقاع الجمجمة، الزراعين والعمود الفقري، آية أسامة عبد الحميد عبد النعيم، 26 سنة، مصابة بجرح متعتك بالرأس والزراعين، وفاطمة عمر عبد الصالحين حسن، 28 سنة، مصابة بكدمة بالرأس وجرح قطعي بالركبة اليسرى.

كما أصيب في الحادث كل من: أحمد حسين مصطفى بلال، 22 سنة، يعاني من كسر بالساقين ونزيف داخلي بالصدر، إبراهيم محمد إبراهيم محمد، 22 سنة، يعاني من اشتباه كسر بالترقوة اليسرى، سيف الدين ربيع عبد الخالق، 20 سنة، مصاب باشتباه كسر بالفخذ الأيسر، محمد عادل أحمد محمود، 22 سنة، يعاني من اشتباه كسر بالساقين.

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بالطريق الساحلي الدولي اتجاه الموقف الجديد أمام بشاير الخير، ووجود مصابين.

انتقل ضباط الشرطة والمرور رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص انقلاب سيارة ميكروباص واصطدامها بسيارة نقل "جامبو" بالطريق المشار إليه.

أسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين، بكسور وجروح وكدمات بمختلف أنحاء الجسم، وجرى نقل جثامين الضحايا الثلاث إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة، فيما جرى نقل 6 مصابين إلى مستشفى جمال حماده و3 مصابين إلى مستشفى العامرية العام، لتلقي العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

اقرأ أيضا

مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين إثر تصادم مروع في الإسكندرية- صور