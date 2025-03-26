مساءلة أطباء ومسؤولين واعتذار رسمي.. تفاصيل تحقيقات مشاجرة مستشفى طهطا

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أوضح الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، اليوم الأربعاء، أنه فور توجيه اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظة سوهاج له بتشكيل لجنة للتحقيق في واقعة مشاجرة استقبال مستشفى طهطا العام، وجه بتشكيل اللجنة والتوجه لمكان الواقعة بالمستشفى فوراً والتحقيق مع جميع الأطراف بحيادية ونزاهة كاملة، لافتاً إلى أن اللجنة ضمت كلا من الدكتور عمر عبدالجابر عبدالرحيم مدير عام الطب العلاجي والدكتور أحمد حسن عبدالتواب زيد معاون وكيل الوزارة للشئون الفنية ورمضان عباس شعبان مدير الشئون القانونية وأحمد عبدالواحد أحمد من التفتيش الإداري.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بسوهاج فى تصريحات صحفية أنه شدد على استدعاء كل من مدير المستشفى والتمريض المكلف بالعمل عن يوم الواقعة ووالد الطفل المريض واستدعاء مسؤولي ومشرف الأمن واستدعاء الطبيب طرف الخلاف، وذلك لسماع أقوالهم جميعاً حول الواقعة.

وتابع "دويدار" أن اللجنة استمعت لأقوال جميع الأطراف لعرضها على وكيل الوزارة وإعداد تقرير للعرض شاملاً على محافظ سوهاج لاتخاذ اللازم تجاه المخالفين، مشيرًا إلى أنه وجه اللجنة بالعمل دون توقف حتى الإنتهاء من تقريرها وسماع جميع الأطراف وتحديد المخطئ والمتسبب في المشكلة لإتخاذ اللازم ضده.

وأكد وكيل وزارة الصحة بسوهاج أنه لن يقبل بأي حال من الأحوال التقصير في الخدمة الطبية المقدمة لأي مواطن أو إهانته داخل أي منشأة صحية بالمحافظة، وأوضح أنه سيتم اعتماد توصيات اللجنة المذكورة والعرض على المحافظ لاتخاذ اللازم تجاه الأمر.

وقال وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إنه لم يعتمد قرار الجزاء الموقع على الطبيب من إدارة المستشفى إبان الواقعة، بدون تحقيق وانتظر لحين الانتهاء من التحقيق، لضمان الحيادية والتي أوصت فيما بعد بحفظ التحقيق مع الطبيب، مؤكداً على حق المواطن الحصول على الخدمة التي تليق به وسيحاسب أي مقصر يثبت تقصيره.

وأضاف "دويدار " أنه تمت مسائلة طبيب الأطفال بمستشفى طهطا العام لتأخره عن الحضور للنوبتجية الخاصة به، مما أدى إلى توجه أهل الحالة لطبيب آخر وهو طبيب العظام لإجباره على الكشف على الطفل والتشاجر معه، وكذلك مساءلة رئيس قسم الأطفال للتقصير في متابعة توفير طبيب بديل لاستقبال الأطفال، ومسائلة مدير المستشفى حيال عدم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه واقعة التصوير داخل المستشفى في مخالفة للقانون الذي يمنع التصوير داخل المنشآت الصحية لضمان خصوصية المرضى وحرمتهم.

واعتذر وكيل وزارة الصحة بسوهاج لأي مواطن بمحافظة سوهاج يتم التقصير في حصوله على الخدمة الصحية بأي منشأة، مطالبا المواطنين باتباع الطرق القانونية واللجوء للمسئولين بالمنشأة حال التقصير أو التواصل معه شخصياً ويطالبهم بضبط النفس فالجميع يعمل من أجل خدمتهم.

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