تحقيق عاجل.. أول تعليق رسمي بشأن مشاجرة أسرة مريض مع طبيب بمستشفى طهطا

سوهاج- عمار عبدالواحد:

وجه اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج بفتح تحقيق عاجل بلجنة قانونية من ديوان عام المحافظة ومديرية الصحة فور علمه بواقعة مشاجرة مستشفى طهطا العام التي وقعت بين أسرة مريض وطبيب الاستقبال.

وفي إطار متابعة حادثة مشاجرة انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي بين أحد المواطنين وطبيب بمستشفى طهطا العام، أصدر اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، تعليماته بفتح تحقيق عاجل في الواقعة لتحديد المسئولية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخطئين .

وفي تصريحات صحفية، أكد المحافظ أن التحقيقات ستكشف عن ملابسات الواقعة بشكل دقيق، وسيتم محاسبة أي طرف ثبت تورطه في التصرفات غير القانونية أو المخالفة.

وأكد المحافظ أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص يثبت تورطه في الحادث وفقاً للقانون، مطالباً كافة المواطنين بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان الحفاظ على النظام وسير العمل في المؤسسات الصحية بشكل مناسب.