تخدم 4 ملايين نسمة.. رئيس "صرف الإسكندرية" أعمال تطوير محطة التنقية الشرقية- صور

الإسكندرية – محمد عامر:

أجرى اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية لمحطة التنقية الشرقية؛ لمتابعة أعمال التطوير والتأكد من كفاءة المشروعات المنفذة وفقًا للمعايير الفنية والهندسية.

وشملت الجولة تفقد مشروع الحراسات الخاصة بالمحطة، والذي يهدف إلى تعزيز منظومة الأمن والحماية، بالإضافة إلى متابعة أعمال المساحات الخضراء، التي تأتي في إطار تحسين البيئة وتوفير مظهر حضاري متكامل.

وأوضح نافع، أن الشركة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المحطات ورفع كفاءتها التشغيلية، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير التي تجري حاليًا بمحطة التنقية الشرقية تأتي في إطار خطة شاملة لرفع مستوى الخدمات وتقديم خدمة متميزة للمواطنين.

وشدد شركة الصرف الصحي على أهمية تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة، مؤكدًا أن الشركة تواصل جهودها من أجل تطوير البنية التحتية لمنظومة الصرف الصحي بما يواكب التحديات والمتطلبات المستقبلية.

تعد محطة التنقية الشرقية من أكبر محطات معالجة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، وتبلغ طاقتها الاستيعابية 800 ألف م 3 يوميًا، وتخدم نحو 4 ملايين نسمة، إذ تستقبل وتعالج ما يقارب 40% من مياه الصرف الصحي بالمحافظة، لتغطي بذلك مناطق شرق ووسط الإسكندرية.