تفاصيل المجلس التنفيذي بالمنيا.. رفع درجة الاستعداد لعيد الفطر وإنشاء 3 مراكز تكنولوجية

المنيا- جمال محمد:

ترأس اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، واستعرض عددًا من الملفات التنموية والخدمية المهمة، وأعلن رفع درجة الاستعداد بجميع القطاعات الخدمية استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك، موجهًا بإلغاء الإجازات لرؤساء المراكز والمديريات الخدمية، وتشكيل نوبتجيات لضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين طوال فترة العيد.

وفي بداية الاجتماع، قدم المحافظ التهنئة لأهالي المحافظة وكافة الأجهزة التنفيذية والسياسية بمناسبة قرب حلول عيد الفطر، داعيًا الله أن يديم الأمن والاستقرار على مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما شدد على التصدي لظاهرة البناء المخالف خلال العطلات الرسمية، وإزالة أي تعديات على أملاك الدولة في المهد، مؤكدًا ضرورة الإسراع في معدلات تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء، وأشار إلى أن تقييم أداء رؤساء المراكز والمديريات الهندسية سيتم وفق معدلات إنجاز هذا الملف، وتعيين 110 مهندسين جدد بالإدارات الهندسية لدعم أعمال المتابعة والمعاينات.

وفي إطار التطوير التكنولوجي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، أعلن المحافظ عن إنشاء 3 مراكز تكنولوجية جديدة في مدن المنيا وبني مزار وسمالوط، تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، لتعزيز منظومة التحول الرقمي وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية، ووجه مديرية التموين بضخ المزيد من السلع الغذائية وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز خلال فترة العيد لضمان توافر المنتجات ومنع التلاعب بالأسعار مع التأكد من جودة المنتجات والسلع الغذائية وخاصة الأسماك المملحة واللحوم بالتنسيق مع الجهات المعنية .

وأكد المحافظ أن تطوير منطقة سوق الحبشي يأتي ضمن خطة القضاء على العشوائيات، مشيرًا إلى أنه سيتم إنشاء موقف سيارات حضاري داخل المنطقة المطورة، ليساهم في تخفيف التكدس المروري وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووافق المحافظ خلال الاجتماع على عدد من المشروعات التنموية والخدمية، من بينها تخصيص وحدتين إداريتين بمساكن الأخصاص للمنفعة العامة، واستغلال استراحة رئيس مركز بني مزار كمجمع خدمات استثماري يخدم المواطنين، نظرًا لموقعها المتميز، وإنشاء وحدة بيطرية بقرية بني أحمد، لتقديم الخدمات البيطرية لأهالي المنطقة، وإنشاء مجمع مدارس ومدرسة ثانوي فني للبنات، بهدف دعم العملية التعليمية وتوفير بيئة تعليمية متكاملة، وإنشاء معهد أزهري (إعدادي – ثانوي) بقرية بني أحمد الغربية بمركز المنيا، لخدمة أبناء القرية والمناطق المجاورة.

كما وافق المجلس التنفيذي على عدد من المشروعات التعليمية والخدمية الأخرى، منها إنشاء مكتب بريد بقرية الشيخ عبد اللاه بمركز سمالوط بعد استكمال الموافقات اللازمة، وإنشاء مجمع مدارس بقرية الشيخ مسعود بمركز العدوة، بعد إنهاء النزاعات الخاصة بالموقع، وإنشاء مركز شباب ومدرسة إعدادية بقرية أشنين استجابة لمطالب الأهالي، وضم قطعة أرض لمدرسة بقرية نزلة بني خلف بمركز مغاغة، بعد استكمال الإجراءات القانونية، وتخصيص قطعة أرض لإنشاء مدرسة ابتدائية بقرية اللواء بمنطقة بني سالم بمركز ديرمواس، وتخصيص موقع بقرية إبراهيم باشا بمركز سمالوط لصالح الهيئة التعليمية، وإنشاء جناح جديد بمدرسة بني روح الابتدائية بقرية أبشادات بمركز ملوي.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز بالتنسيق مع مديرية الزراعة لدراسة وفحص المشروعات الجديدة لضمان تنفيذها وفق الاشتراطات المطلوبة.

شهد الاجتماع حضور الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، واللواء أ.ح ياسر عبد العزيز، السكرتير العام للمحافظة، والعميد أ.ح محمد توفيق حسين، المستشار العسكري للمحافظة، وممثل عن مديرية أمن المنيا، إضافة إلى أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات ومديري المديريات الخدمية، والمجلس القومي للمرأة، وممثلي الشركات والهيئات المختلفة.