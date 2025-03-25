مجلس جامعة الأقصر يعتمد تشكيل اللجنة العليا لوضع الهوية البصرية

الأقصر - محمد محروس:



عقد مجلس جامعة الأقصر اجتماعه الدوري لمناقشة عدد من الملفات المهمة التي تهدف إلى تطوير الجامعة وتعزيز دورها الأكاديمي والمجتمعي، وذلك برئاسة الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس الجامعة، وبحضور عمداء الكليات وأعضاء المجلس.

واستعرض المجلس المذكرة المقدمة بشأن اعتماد اللجنة العليا واللجنة التنفيذية لوضع الهوية البصرية لجامعة الأقصر وكلياتها، بما يعزز من تميزها وشخصيتها المؤسسية.

كما ناقش المجلس مذكرة التفاهم مع جامعة قازان الفيدرالية بروسيا، والتي تهدف إلى التعاون في مجالات البحث العلمي وتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، إضافة إلى تنظيم فعاليات أكاديمية مشتركة.

وفي إطار التخطيط الاستراتيجي، بحث المجلس محاور الخطة الاستراتيجية للجامعة، والتي تشمل تطوير التعليم والتعلم، ودعم البحث العلمي والابتكار، وخدمة المجتمع، والتدويل، وتعزيز البنية التحتية والإلكترونية.

كما وافق المجلس على إقامة فعاليات "الأسبوع الأخضر" بكليات الجامعة خلال الفترة من 13 إلى 17 أبريل 2025، واعتماد برنامج الفعالية.

وفي سياق دعم الطلاب ذوي الإعاقة، ناقش المجلس مذكرة الاستعانة بمركز القياس والتقويم بالجامعات الحكومية لمراجعة الاختبارات لضمان توافقها مع احتياجات الطلاب ذوي الإعاقة.

وتضمنت قرارات المجلس تخفيض نسبة 50% من رسوم الاشتراك بالدورات التدريبية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من أهل سيناء، ضمن الدورات التي ينظمها مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بنظام التعلم عن بُعد.

كما ناقش المجلس المقترح المقدم من كلية الفنون الجميلة بشأن عقد المؤتمر الأول لتوظيف مشاريع البكالوريوس، والمقترح الخاص بالمؤتمر الدولي الأول لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، المقرر انعقاده في نوفمبر 2025 تحت عنوان "الابتكار والتميز في تنمية قدرات المجتمع الجامعي".

وشملت الجلسة النظر في اللوائح الداخلية لعدد من الكليات والبرامج الدراسية بجامعة الأقصر الأهلية، ومنها كليات الفنون والتصميم، اللغات والترجمة، الحاسبات والمعلومات، السياحة والآثار، والبرامج البينية بين الكليات المختلفة.

كما وافق المجلس على إضافة معايير الكتاب الإلكتروني لمرحلة الدراسات العليا إلى القواعد المنظمة للكتاب الجامعي الإلكتروني بالجامعة.

وفي إطار القرارات الأكاديمية، أقر المجلس تعيينات جديدة لأعضاء هيئة التدريس، ومنح عدد من درجات الدكتوراه والماجستير في تخصصات الفنون الجميلة، السياحة والفنادق، والآثار.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود الجامعة لتعزيز مكانتها الأكاديمية والتنافسية، وتحقيق رؤيتها في تطوير التعليم العالي وخدمة المجتمع.







