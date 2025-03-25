عطاء لا ينضب.. شباب شبرا النخلة يُجهزون وجبات إفطار لأهالي قريتهم- صور وفيديو

الشرقية ياسمين عزت:

اجتمع عددًا من شباب قرية شبرا النخلة في مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، على قلب رجل واحد، إذ تكفلوا بالأسر والأفراد الأكثر احتياجا، وسعوا على توفير وجبات إطعام ساخنة للصائمين في شهر رمضان.

كما قام الشباب بتوفير مواد غذائية جافة، وتجهيز العرائس وتسليم لبس العيد للأطفال الأولى بالرعاية هن وذويهم، وتوفير كفالات شهرية، إذ تأتي هذه الأعمال الخيرية طوال العام، إلا أنها تزداد في شهر رمضان.

التقى "مصراوي" بفريق شباب الخير للتنمية بقرية شبرا النخلة بمركز بلبيس، الذي انطلقت بأعمالها الخيرية منذ عام 2020، إذ قال "محمد محمد خليل"، من أهالي القرية وأحد الشباب المتطوع في الجمعية: "انطلقت الجمعية بسواعد شباب القرية المتطوعين منذ 4 سنوات، وكان هدفنا التكفل بالأسر المحتاجة والتي لا عائل لها والمرضى والمسنين".

وأشار إلى أن الجمعية تُعد وجبات إطعام ساخنة للصائمين خاصة لكبار السن والمرضى الذين لا يستطيعون الطهي والقيام بالأعمال بنفسهم، فضلا عن توفير وجبات جافة من مواد غذائية بشكل أسبوعي للأسر الفقيرة التي تستطيع أحد أفرادها القيام بالطهي دون عناء.

وتابع: "كل يوم على مدار الشهر بنقدم لحوم، فراخ، أسماك أو حمام وكفتة مع باقي الوجبة من رز وسلطة وشوربة لسان عصفور وملحقات أخرى".

وأوضح أن الجمعية تعمل بقوة الشباب المتطوعين والساعين لفعل الخيرات، لافتا إلى أن الأدوار تتوزع على الشباب كلا حسب مقدرته واستيعابه للمهمة التي يؤديها، وتتعدد بنود الخير في جمعية شباب شبرا النخلة، بهدف تحقيق التكافل الاجتماعي بالأسر والأفراد لأهاليهم.

وتتنوع أعمال الخير ما بين توفير كفالات مالية شهرية للأسر على مدار العام، وتوفير وجبات ساخنة بشكل دائم طوال شهر رمضان، فضلا عن توفير وجبات بشكل متقطع على مدار شهور العام حسب تواجد المواد الغذائية وتوافرها طبقا للتبرعات.

كما يتم توفير ملابس وأحذية للأطفال في العيد، وشنطة المواد الغذائية شهريا والتسويقة من الخضر أسبوعيا، وتجهيز ساحات صلاة العيد سنويا، وحملات التبرع بالدم وتوفير الأدوية للمرضى وغيرها من الأعمال الإيجابية المفيدة والباردة بأهل القرية.

وأجرى مصراوي بثا مباشرا مع شباب شبرا النخلة أثناء إعداد وتجهيز الوجبات للصائمين المستحقين من الأسر المستهدفة

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