إحباط محاولة تهريب 4390 أمبول وقرص أدوية بشرية و92 ساعة في نويبع

جنوب سيناء – رضا السيد:

أحبطت الإدارة العامة لجمارك ميناء نويبع البحري برئاسة محمود حمزة، محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية والساعات بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الجمارك 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير 118 لسنة 1975.

جاء ذلك عقب قيام إدارة تفتيش الركاب ومكافحة التهرب الجمركي والأمن الجمركي، وإدارة قسم البحث الجنائي، وفرع مكافحة المخدرات بميناء نويبع، بتقديم مذكرة مشتركة تفيد اعتزام المدعو "ع . ي . ج" سائق شاحنة مصري الجنسية، القيام بتهريب بضائع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية حال وصوله إلى نويبع على العبارة آيلة القادمة من ميناء العقبة الأردني.

وجرى تشكيل لجنة جمركية لتنفيذ الإخبارية، بالتعاون والتنسيق مع إدارة قسم البحث الجنائي بميناء نويبع، وجرى ضبط 700 أمبول دواء بشرى، و3690 قرص أدوية بشرية، و 92 ساعة ماركات متنوعة مخبأة بطريقة يصعب الوصول إليها داخل الشاحنة قيادته، ولم يقر عنها أثناء التفتيش الجمركي.

قرر رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 4 لسنة 2025.

وبلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة للمضبوطات 300 ألف جنيه، وجرى التصالح وسداد كافة الرسوم والتعويضات الجمركية المستحقة.