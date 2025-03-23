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مقتل صبي على يد صديقه بعد مشادة كلامية في الدقهلية

11:48 م الأحد 23 مارس 2025

تعبيرية

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الدقهلية - رامي محمود:

لقي صبي مقتله طعنًا بسكين على يد صديقه بقرية الطوابرة، مركز المنزلة، وذلك بعد مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، وجرى إيداع الجثمان بمشرحة المستشفى، فيما تكثف مباحث مركز المنزلة جهودها لضبط المتهم والسلاح المستخدم.

كان اللواء د. حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنزلة من مستشفى المنزلة العام بوصول طه حامد مشالي، 15 عامًا، مقيم بقرية الطوابرة دائرة المركز، "جثة هامدة"، ادعاء تعدٍّ من آخرين.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنزلة إلى المستشفى بقيادة الرائد معاذ جمال، رئيس المباحث، وبالفحص وسؤال مرافقيه، اتهموا "عمر سعد جابر"، 15 عامًا، مقيمًا بالقرية ذاتها، بالتعدي على المجني عليه، وذلك بعد مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة، على إثرها طعن المتهم المجني عليه بسكين طعنة نافذة أودت بحياته في الحال.

جرى إيداع الجثمان بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بنقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنصورة العام الجديد "الدولة سابقًا"، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة.

وكلف مدير المباحث ضباط فرع البحث الجنائي بشمال الدقهلية ومباحث مركز المنزلة بسرعة ضبط المتهم الهارب والسلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة.

جرى تحرير المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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