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حزنًا على والده.. شاب ينهي حياته شنقًا في الفيوم

12:14 م الأحد 23 مارس 2025

جثة - أرشيفية

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الفيوم - حسين فتحي:

أقدم شاب يبلغ من العمر 25 عامًا على إنهاء حياته شنقًا داخل غرفة نومه بمنطقة قحافة في مدينة الفيوم، وذلك حزنًا على وفاة والده.

تلقت الأجهزة الأمنية في الفيوم بلاغًا بالعثور على جثة الشاب "محمد.ع.أ"، من مواليد منطقة الشيخ شفا، ومقيم بحي قحافة، معلقة في سقف غرفته.

وكشفت التحريات أن الشاب كان يعاني من حالة نفسية سيئة وصدمة عصبية بعد وفاة والده، وكان يعيش في عزلة تامة ويرفض الاندماج مع المجتمع، وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، قام بشنق نفسه مستخدمًا "جنش" مروحة داخل غرفة نومه.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.

وأثار هذا الحادث المأساوي حالة من الحزن والصدمة في الفيوم، ودعا البعض إلى ضرورة توفير الدعم النفسي والاجتماعي للأشخاص الذين يمرون بأزمات نفسية، خاصة بعد فقدان عزيز.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.

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