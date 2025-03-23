بعد تكريمها في حفظ القرآن.. وفاة طفلة باختناق بكفر الشيخ



كفر الشيخ- إسلام عمار:

حالة من الحزن الشديد سيطرت على أهالي قرية الجزار التابعة لمركز بيلا في كفر الشيخ، اليوم الأحد، إثر وفاة طفلة اختناقًا بغاز السخان، بعد تكريمها بحوالي 24 ساعة في مسابقة حفظ القرآن الكريم في مسقط رأسها.

كشف الأهالي من أبناء قرية الطفلة لمصراوي، عن الطفلة "حبيبة أحمد ماهر"، 12 عامًا، أنها توفيت اختناقًا بغاز السخان في منزلها الكائن بالقرية، ووفق ذلك جرى نقلها إلى المستشفى محاولة لإنقاذها لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة خلال محاولة أطباء المستشفى انقاذها.

وقال الأهالي، إنه جرى تكريم الطفلة المتوفية ضمن حفظة القرآن الكريم الذين اجتازوا المسابقة الدينية في حفظ القرآن نظير مشاركتها ضمن المتسابقين على مستوى ربع القرآن، واجتيازها المستوى على مدار ساعات ماضية.