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إصابة سائق في حادث تصادم سيارة أنابيب بوتاجاز بميكروباص فى أسيوط

08:22 م السبت 22 مارس 2025
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    إصابة سائق في حادث تصادم سيارة أنابيب بوتاجاز بميكروباص فى أسيوط (2)
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    إصابة سائق في حادث تصادم سيارة أنابيب بوتاجاز بميكروباص فى أسيوط (3)
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أسيوط - محمود عجمي:

أصيب سائق، اليوم السبت، في حادث تصادم سيارة نصف نقل محملة بأسطوانات البوتاجاز الفارغة، وأخرى ميكروباص على الطريق الزراعي أمام قرية بني حسين بمركز أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد ورود بلاغا من الأهالي بالحادث ووجود مصاب.

انتقلت قوات الأمن وضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ على الفور. وبالفحص والمعاينة، تبين تصادم سيارة نصف نقل محملة بأسطوانات البوتاجاز الفارغة رقم" 6873 ن ا ا"، وأخرى سيارة ميكروباص رقم "2463 ى ع ا" وذلك أمام مدخل قرية بنى حسين مركز أسيوط.

وأسفر الحادث عن إصابة "محمد.ع" سائق الميكروباص وتم نقله إلى مستشفى أسيوط العام ولا يوجد أى اعاقة مرورية، وتحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة.

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