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فريق طبي بمستشفى أجا ينجح في استخراج شظية بالعمود الفقري لمريض -صور

09:52 م الجمعة 21 مارس 2025
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  • عرض 4 صورة
    فريق طبي بمستشفى أجا ينجح في استخراج شظية بالعمود الفقري
  • عرض 4 صورة
    فريق طبي بمستشفى أجا ينجح في استخراج شظية بالعمود الفقري
  • عرض 4 صورة
    فريق طبي بمستشفى أجا ينجح في استخراج شظية بالعمود الفقري
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الدقهلية ـ رامي محمود:

أعلن الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، نجاح فريق طبى بمستشفى أجا من قسمى جراحة المخ والأعصاب والعظام فى إجراء جراحة دقيقة استمرت 4 ساعات لاستخراج شظية بالعمود الفقري لمريض.

وأوضح وكيل الوزارة ، أن العملية تعد من الجراحات ذات المهارة حيث جرى استخراج الشظية من العمود الفقري عند الفقرة T8 مع تثبيت كسر الفقرات بشريحتين و ١١ مسمارا، لافتا إلى حرص صحة الدقهلية على التوسع في تقديم الخدمات الطبية المتخصصة، ورفع كفاءة المستشفيات لضمان تقديم رعاية صحية متميزة للمرضى.

فيما أكد الدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى، أن العملية تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التى انتهجتها المديرية لرفع إمكانيات وقدرات المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والمراكز الطبية التابعة للقطاع الصحي بالمحافظة من خلال توفير أساتذة هيئة التدريس بمختلف التخصصات لتقديم الاستشارات الطبية وإجراء العمليات.

أعرب وكيل الوزارة عن شكره وتقديره للفريق الطبي وإدارة المستشفى وفى مقدمتهم الدكتور تامر يوسف مدير المستشفى والدكتور أحمد عسكر أخصائى العظام والدكتور حسام أحمد أخصائى التخدير ومن جامعة المنصورة الدكتور محمود أبو ميه مدرس مساعد جراحة المخ والأعصاب.

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مستشفى أجا صحة الدقهلية جراحة دقيقة استخراج شظية
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