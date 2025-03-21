مصرع سيدة وإصابة زوجها وأبنائها في حادث انقلاب سيارة بالدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:

لقيت سيدة مصرعها، وأصيب زوجها وأبنائها ، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بمياه البحر على طريق "ميت غمر – بنها"، أمام قرية ميت العز بنطاق محافظة الدقهلية.

تلقى اللواء حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر بوقوع حادث انقلاب سيارة بداخلها سيدة وزوجها وابنائها.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين وفاة "نادية حمدي محمد 37 سنة – من قليوب"، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى ميت غمر المركزي.

كما أصيب زوجها محمد سعد عبد القادر 40 سنة، ونجليهما حبيبة محمد سعد عبد القادر 15 سنة، وحنين محمد سعد عبد القادر 13 سنة بكدمات متفرقة، ورفضوا النقل إلى المستشفى.

جرى تحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية، ونقل الجثمان لمستشفى ميت غمر العام تحت تصرف النيابة العامة.