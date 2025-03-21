وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء يؤديان صلاة الجمعة بمسجد الصديق في نويبع

جنوب سيناء - رضا السيد:

أدى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، صلاة الجمعة بمسجد الصديق بنويبع، بحضور اللواء محمد عناني، مدير أمن جنوب سيناء، واللواء نادر علام، رئيس مجلس مدينة نويبع؛ والنائب سليمان عطيوي، عضو مجلس النواب، والشيخ السيد غيط، مدير مديرية الأوقاف بجنوب سيناء، ولفيف من علماء الأزهر والأوقاف، وعواقل مشايخ القبائل البدوية، إضافة إلى عدد من أبناء المحافظة والشباب والعاملين في قطاع السياحة.

وألقى خطبة الجمعة الشيخ إبراهيم الصانع، من علماء وزارة الأوقاف، أشار خلالها إلى أن الوطن يحي ذكرى أيام مجيدة منها يوم الشهيد، ويوم العاشر من رمضان، وغزوة بدر الكبرى، وفتح مكة، وبداية العشر الأواخر من رمضان، وذكرى استرداد طابا الغالية على كل مصري، موجها بالتحية والتقدير للشعب المصري العظيم رئيسًا وحكومة وشعبًا.

كما تحدّث عن مكانة الوالدين خاصة الأمّ، لدورها العظيم في الحياة، وكيف أوجب الإسلام البر بها والإحسان إليها، مسنشهدا بقول النبي "صلى الله عليه وسلم" عندما سأله رَجُلٌ: "يا رَسُولَ اللهِ، مَن أَحَقُّ النَّاسِ بحُسْنِ الصُّحْبَةِ؟ قالَ: أُمُّكَ، ثُمَّ أُمُّكَ، ثُمَّ أُمُّكَ"، وهذا يظهر منزلة الأم ومكانتها، فالأم أساس البيوت وروحها، ومصدر أمانها وأنسها، وموطن سكنها وطمأنينتها، تطيب الحياة بوجودها، ويسعد القلب بحنانها، نبعها فياض لا ينضب، وودّها زلال لا يجف، الأم وطن لا يفي بحقه جميل الكلمات ولا يؤدي شكرها عظيم التضحيات، وإنما محلها سويداء القلب وكفى به مستقرّا وموطنا.

وفي ختام الخطبة، تضرع الخطيب إلى الله "عز وجل" أن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء، وأن يحمي جيش مصر العظيم.