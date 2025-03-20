"صناع الحياة" تدعم أطفال السرطان في مستشفى شفاء الأورمان (صور)

الأقصر - محمد محروس:

نظمت مؤسسة "صناع الحياة" زيارة إلى مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، لتقديم الدعم النفسي والمعنوي للأطفال مرضى السرطان، وذلك بالتزامن مع استقبال شهر رمضان.

واستقبل فريق العلاقات العامة بالمستشفى وفد المؤسسة، واصطحبهم في جولة بالأقسام المختلفة، حيث تعرفوا على الخدمات الطبية المقدمة للأطفال وسبل الرعاية الصحية المتاحة لهم.

وأعرب أعضاء "صناع الحياة" عن تقديرهم لدور المستشفى في تقديم رعاية متكاملة للمرضى، مشيدين بالخدمات الطبية المجانية التي تساعد الأطفال على مواجهة المرض بروح إيجابية.

من جانبه، رحب محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، بوفد "صناع الحياة"، مؤكدًا أهمية مثل هذه المبادرات في دعم المرضى، وإدخال الفرحة إلى قلوبهم عبر توزيع الهدايا والألعاب.