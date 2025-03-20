محافظ الإسماعيلية يتابع جهود تحسين الخصائص السكانية بالقنطرة غرب

الإسماعيلية -أميرة يوسف:

تابع اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، جهود اللجنة السكانية في تحسين الخصائص السكانية بمركز ومدينة القنطرة غرب، حيث شهدت المدينة عقد ندوة توعوية بالتعاون بين وحدة السكان بمحافظة الإسماعيلية والوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب، وذلك في إطار مبادرة “تحدث معه”، التي تستهدف الرجال والشباب في مختلف المراحل العمرية والتعليمية، سواء المقبلين على الزواج أو المتزوجين حديثًا، بهدف تعزيز وعيهم باتخاذ قرارات أسرية حكيمة تسهم في استقرار الأسرة وتنميتها.

وأوضحت أماني السمان، مدير وحدة السكان بالإسماعيلية، أن هذه الندوات والأنشطة تهدف إلى رفع الوعي حول العديد من القضايا المجتمعية، من بينها مخاطر الزواج المبكر، القضية السكانية، أهمية العمل، تنظيم الأسرة، القيم الحياتية، زواج القاصرات، تربية الأطفال، المواطنة، الانتماء، الحقوق والواجبات، اختيار شريك الحياة، وأسس التفاهم الأسري.

وأضافت أن المتابعة اللاحقة للندوات أظهرت تأثيرًا إيجابيًا في رفع الوعي لدى المشاركين، الذين أشادوا بالمحتوى المقدم وأعربوا عن رغبتهم في نشر هذه المعلومات بين أفراد أسرهم ومحيطهم الاجتماعي.

وأكد محافظ الإسماعيلية دعمه الكامل لحل جميع القضايا المرتبطة بالملف السكاني، مشددًا على أهمية تبني حلول مبتكرة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع.

وأشار إلى أن الدولة تضع المواطن في مقدمة أولوياتها وتسعى للارتقاء بجودة حياته من خلال تعزيز حقوق الإنسان، وتقديم رعاية صحية متكاملة، والاستثمار في تنمية العنصر البشري، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل وتعزز النهضة الاقتصادية.

كما وجَّه المحافظ بتكثيف جهود مؤسسات الدولة في نشر الوعي حول مخاطر الزيادة السكانية غير المنظمة وأضرار الزواج المبكر، والاستعانة بالشباب في حملات التوعية، إلى جانب تفعيل دور الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف، والكنائس في توجيه رسائل توعوية مستمدة من القيم الدينية لدعم القضية السكانية.

وأكد ضرورة مخاطبة كل فئة من المجتمع وفق مستواها الثقافي لضمان وصول الرسائل التوعوية بفعالية، مما يسهم في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة.

وفي ختام متابعته، أشاد المحافظ بجهود كافة القائمين على ملف القضية السكانية، مثمنًا مساعيهم في وضع حلول جذرية للتحديات السكانية ومعالجة المعوقات التي تحول دون تحقيق الأهداف المرجوة، بما ينعكس إيجابيًا على المجتمع ككل.











