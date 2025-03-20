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مصرع أب وإصابة نجله في حادث بالقليوبية أثناء عبور الطريق

01:37 م الخميس 20 مارس 2025

إسعاف أرشيفية

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أمرت جهات التحقيق في القليوبية، بالتصريح بدفن جثة شخص لقي مصرعه وأصيب نجله، إثر اصطدام سيارة بهما أثناء عبور طريق "القاهرة -الإسكندرية" الزراعي، بمنطقة مزلقان بلتان دائرة مركز شرطة طوخ، اتجاه القاهرة.

كما أمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.

وكانت مديرية أمن القليوبية، تلقت إخطارًا من عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ بمصرع أب وإصابة نجله، إثر اصطدام سيارة بهما أثناء عبوره طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بمنطقة بلتان دائرة مركز شرطة طوخ، اتجاه القاهرة.

وانتقل رجال الأمن والمرور لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام سيارة بأب ونجله أثناء عبورهم طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، بمنطقة مزلقان بلتان اتجاه القاهرة، وأسفر الحادث عن حالة إصابة يوسف فهيم السيد فهيم، 8 سنوات، وحالة وفاة فهيم السيد فهيم، 45 سنة، مقيمان كوم الأطرون مركز طوخ، وجرى نقلهما إلى مستشفى قها التخصصى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتى أصدرت قرارها السابق.

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