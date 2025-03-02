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إحالة أوراق ربة منزل للمفتي بتهمة قتل طفل بالقناطر الخيرية

10:19 م الأحد 02 مارس 2025

محكمة جنايات شبرا الخيمة

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة إحالة أوراق ربة منزل إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامها، بعد إدانتها بقتل طفل خنقًا بقطعتين من القماش في القناطر الخيرية، وحددت المحكمة جلسة اليوم الأخير من شهر أبريل للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، حسام همام العادلي، هيثم حلمي علي، ومحمد علي حمودة، وأمانة سر إيهاب سليمان.

كانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهمة سماح ر. ع. ع (30 عامًا) تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار للطفل هاني هشام رشيد، حيث عقدت العزم على قتله، واستخدمت في ذلك قطعتين من القماش أحكمت رباطهما حول عنقه حتى فارق الحياة، وفق تقرير الطب الشرعي. كما شمل أمر الإحالة اتهامها بحيازة أداة تستخدم في الاعتداء دون مسوغ قانوني.

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