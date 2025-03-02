شاب يقتل والدته ويصور جريمته بالبث المباشر في الشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

أقدم شاب على قتل والدته خنقًا في قرية تابعة لمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، وقام بتصويرها عبر تقنية البث المباشر على فيسبوك عقب وفاتها، قبل أن يتم حذف الفيديو لاحقًا من قبل ذويه.

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارًا بالعثور على جثة سيدة داخل منزلها، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية بقيادة الرائد لطفي عاطف، رئيس مباحث المركز، إلى موقع الحادث، حيث تبين وفاة رضا ع. م، 49 عامًا، ربة منزل، وعُثر على جثتها ملقاة على الأرض داخل المنزل.

وأسفرت التحريات عن أن نجل الضحية، المدعو أحمد. م، 28 عامًا، هو من أقدم على خنقها حتى الموت. وخلال التحقيقات، أقرّ المتهم بارتكاب الجريمة دون وعي، كما أكد أفراد عائلته أنه يعاني من اضطرابات نفسية منذ فترة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.