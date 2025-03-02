إعلان

شاب يقتل والدته ويصور جريمته بالبث المباشر في الشرقية

05:39 م الأحد 02 مارس 2025

جثة - أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الشرقية - ياسمين عزت:

أقدم شاب على قتل والدته خنقًا في قرية تابعة لمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، وقام بتصويرها عبر تقنية البث المباشر على فيسبوك عقب وفاتها، قبل أن يتم حذف الفيديو لاحقًا من قبل ذويه.

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارًا بالعثور على جثة سيدة داخل منزلها، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية بقيادة الرائد لطفي عاطف، رئيس مباحث المركز، إلى موقع الحادث، حيث تبين وفاة رضا ع. م، 49 عامًا، ربة منزل، وعُثر على جثتها ملقاة على الأرض داخل المنزل.

وأسفرت التحريات عن أن نجل الضحية، المدعو أحمد. م، 28 عامًا، هو من أقدم على خنقها حتى الموت. وخلال التحقيقات، أقرّ المتهم بارتكاب الجريمة دون وعي، كما أكد أفراد عائلته أنه يعاني من اضطرابات نفسية منذ فترة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظة الشرقية فيسبوك مديرية أمن الشرقية جثة سيدة خنق
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

صحتك في رمضان| فاكهة سحرية على السحور.. تمنحك التركيز والنشاط طوال نهار رمضان
سجينات بلا تهمة.. كيف ابتز نظام الأسد المعارضين بالنساء؟