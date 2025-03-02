أمطار لمدة يومين.. 6 معلومات عن نوة السلوم - صور
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
-
عرض 7 صورة
الإسكندرية- محمد عامر:
تشهد أحياء وسواحل الإسكندرية، اليوم الأحد، طقس غائم جزئيًا مع استقرار درجة الحرارة لتتراوح بين 13 درجة للصغرى و18 درجة للعظمى، فيما بلغت سرعة الرياح بلغت 18 كيلو متر/ الساعة.
ووفقًا لجدول النوات بميناء الإسكندرية، من المقرر أن تبدأ نوة السلوم، اليوم، على كافة أنحاء الإسكندرية والسواحل الشمالية.. ويستعرض "مصراوي" أبرز المعلومات عنها في السطور التالية:
- يطلق على النوة اسم السلوم كونها تأتي مصحوبة برياح جنوبية غربية من ناحية السلوم والحدود الغربية.
- تضرب نوة السلوم السواحل الشمالية في أول شهر مارس من كل عام، وعادة بدءًا من يوم 2 مارس وقد تتقدم أو تتأخر أيام.
- تهب على الإسكندرية في صورة أمطار غزيرة ورياح.
- تستمر نوة السلوم غالبًا لمدة يومين فقط.
- قد تتسبب النوة في توقف الصيد والملاحة البحرية في البحر المتوسط.
- يعقبها نوة "الحسوم" الممطرة في 9 مارس.
يشار إلى أن الإسكندرية تتعرض لـ 18 نوة على مدار فصلي الخريف والشتاء، بينها 11 نوة تعد الأكثر قوة وضراوة، إذ تأتي بأمطار غزيرة ورياح عاتية.
فيديو قد يعجبك: