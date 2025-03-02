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أمطار لمدة يومين.. 6 معلومات عن نوة السلوم - صور

02:09 م الأحد 02 مارس 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    أمطار في الإسكندرية - صورة أرشيفية
  • عرض 7 صورة
    أمطار في الإسكندرية - صورة أرشيفية
  • عرض 7 صورة
    أمطار في الإسكندرية - صورة أرشيفية
  • عرض 7 صورة
    أمطار في الإسكندرية - صورة أرشيفية
  • عرض 7 صورة
    أمطار في الإسكندرية - صورة أرشيفية
  • عرض 7 صورة
    أمطار في الإسكندرية - صورة أرشيفية
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الإسكندرية- محمد عامر:

تشهد أحياء وسواحل الإسكندرية، اليوم الأحد، طقس غائم جزئيًا مع استقرار درجة الحرارة لتتراوح بين 13 درجة للصغرى و18 درجة للعظمى، فيما بلغت سرعة الرياح بلغت 18 كيلو متر/ الساعة.

ووفقًا لجدول النوات بميناء الإسكندرية، من المقرر أن تبدأ نوة السلوم، اليوم، على كافة أنحاء الإسكندرية والسواحل الشمالية.. ويستعرض "مصراوي" أبرز المعلومات عنها في السطور التالية:

- يطلق على النوة اسم السلوم كونها تأتي مصحوبة برياح جنوبية غربية من ناحية السلوم والحدود الغربية.

- تضرب نوة السلوم السواحل الشمالية في أول شهر مارس من كل عام، وعادة بدءًا من يوم 2 مارس وقد تتقدم أو تتأخر أيام.

- تهب على الإسكندرية في صورة أمطار غزيرة ورياح.

- تستمر نوة السلوم غالبًا لمدة يومين فقط.

- قد تتسبب النوة في توقف الصيد والملاحة البحرية في البحر المتوسط.

- يعقبها نوة "الحسوم" الممطرة في 9 مارس.

يشار إلى أن الإسكندرية تتعرض لـ 18 نوة على مدار فصلي الخريف والشتاء، بينها 11 نوة تعد الأكثر قوة وضراوة، إذ تأتي بأمطار غزيرة ورياح عاتية.

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الإسكندرية أمطار نوة السلوم درجة الحرارة
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