بسبب صورايخ رمضان.. حريق داخل سوق الجملة في طنطا- صور

الغربية- مروة شاهين:

شب حريق محدود في أقفاص خشبيه وبلاستكية، مخصصة لنقل وتخزين الخضروات والفواكة، داخل سوق الجملة بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.

كانت غرفة عمليات محافظة الغربية، قد تلقت إخطارًا من حي أول طنطا، يٌفيد بورود بلاغًا من الأهالي، بنشوب حريق محدود في أقفاص خشبية وبلاستكية بجوار إحدى المحلات التجارية بمنطقة سوق الجملة دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

على الفور انتقلت قوة الحماية المدنية لمحل البلاغ، إذ تبين من الفحص نشوب حريق بجوار إحدى محلات بيع الخضروات بمنطقة سوق الجملة، التهم كميات كبيرة من الأقفاص الخشبية والبلاستيكية المخصصة لتخزين ونقل الخضروات، والفاكهة، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على ألسنة اللهب وإخماد النيران بمساعدة الأهالي.

فيما كشفت تحريات المباحث، أن سبب إندلاع الحريق هو لعب الأطفال بالألعاب النارية صواريخ رمضان، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.