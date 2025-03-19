التقرير الهندسي يكشف السبب في واقعة سقوط سقف غرفة درس خصوصي على التلاميذ بالدقهلية

الدقهلية -رامي محمود:

كشف تقرير اللجنة الهندسية المشكلة من رئاسة مركز ومدينة بني عبيد بمحافظة الدقهلية مفاجأة في واقعة سقوط سقف غرفة يتلقى بداخلها عدد من الأطفال درس خصوصي بعزبة سمعان، مما تسبب في وفاة طفل وإصابة 17 آخرين.

وتبين من التقرير الذي اطلع "مصراوي" عليه، أن سبب انهيار السقف سقوط جزء من سور عقار بجانب الغرفة نتيجة الرياح والعوامل الجوية، الأمر الذي تسبب في الحادث.

كما تبين أن المُعلمة وتدعى "دعاء. ص.ا" 43 عامًا، معلمة بمدرسة سالم سيد أحمد الابتدائية، قد استأجرت الغرفة من شخص يدعى "حسن. ع" 50 عامًا، فلاح، وهو ذاته صاحب العقار الملاصق للغرفة التي انهار سقفها.

كان اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ العقيد محمود جمال الدين السيد، مأمور مركز شرطة بني عبيد، بسقوط سقف غرفة منزل يتلقى به عدد من التلاميذ درس خصوصي بعزبة سمعان دائرة المركز.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بني عبيد وقوات الإنقاذ التابعة للحماية المدنية وسيارات الإسعاف وبالفحص تبين سقوط سقف غرفة بمنزل بعزبة سعفان، مما أدى إلى وفاة طفل وإصابة 17 آخرين.

وانتقل اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، إلى مستشفى بني عبيد، حيث استقبل المصابين، والتقى المحافظ بالأهالي، وأعرب عن دعمه الكامل لهم.