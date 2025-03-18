محافظ أسوان يهنئ منى نجار لفوزها بلقب الأم المثالية الثانية على مستوى الجمهورية (صور)

أسوان – إيهاب عمران:

قدم اللواء د. إسماعيل كمال، محافظ أسوان، التهنئة للسيدة منى نجار سليمان، المقيمة بمنطقة نجع السادات بمدينة دراو، لفوزها بلقب الأم المثالية الثانية على مستوى الجمهورية لعام 2025، تقديرًا لما قدمته من تضحيات خلال رحلة كفاحها المشرفة مع أبنائها، والتي استحقت عليها التكريم والتقدير.

وأكد المحافظ أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بالمرأة المصرية، إيمانًا بدورها المحوري داخل الأسرة، من خلال تفعيل مبادرات تمكين المرأة على مختلف الأصعدة، لضمان حياة كريمة لها ولأسرتها في ظل الجمهورية الجديدة.

يُذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي، بقيادة الدكتورة مايا مرسي، أعلنت فوز السيدة منى نجار سليمان (55 عامًا)، الموظفة بشركة مياه الشرب، بلقب الأم المثالية الثانية على مستوى الجمهورية. وتجلت قصة كفاحها في حرصها على تعليم أبنائها الخمسة، منهم ثلاثة ذكور وابنتان، حيث تفوقوا في دراستهم وحصلوا على أعلى الشهادات العلمية.

ورغم أن منى كانت طالبة متفوقة وكانت تطمح للالتحاق بالثانوية العامة، إلا أن وفاة والدتها دفعتها للالتحاق بالثانوية التجارية، حيث حصلت على المركز الثالث. لاحقًا، تزوجت وسافر زوجها، فعادت للإقامة في منزل والدها، حيث تولت رعايته ورعاية عمتها المريضة، بالإضافة إلى مساعدة إخوتها في الزواج. كما كانت مسؤولة عن خدمة زوجة والد زوجها.

وبالتزامن مع هذه المسؤوليات، التحقت بالجامعة المفتوحة وأتمت دراسة الحقوق، لكنها فقدت زوجها منذ 12 عامًا، وكان حينها أصغر أبنائها في الصف الثالث الابتدائي.

واليوم، أصبح في الفرقة الثالثة بكلية الصيدلة، بينما الابنة الثانية، التي كانت في الصف الثالث الإعدادي، أنهت دراستها بكلية الطب البشري. أما الابنة الثالثة، التي كانت طالبة بالثانوية العامة، فقد حصلت على درجة الماجستير وتعمل حاليًا مدرسًا مساعدًا بإحدى الكليات. كذلك، الابن الرابع، الذي كان في سنته الأخيرة بكلية التجارة، يعمل الآن محاسبًا بإحدى الشركات، فيما الابن الخامس، خريج كلية الهندسة، يعمل حاليًا مهندسًا معماريًا.

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