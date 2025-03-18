منى سليمان.. قصة كفاح الأم المثالية بأسوان: تحملت مسؤولية أبي وإخوتي الخمسة

أسوان – إيهاب عمران:

فرحة كبيرة عمت أهالي مدينة دراو بمحافظة أسوان، بعد إعلان فوز السيدة منى سليمان بلقب الأم المثالية الثانية على مستوى الجمهورية. ولم يكن الفوز مجرد تكريم لابنة المدينة، بل اعترافاً بتضحياتها وكفاحها في رعاية أسرتها وتحملها المسؤولية بعد وفاة زوجها، حيث نجحت في تربية أبنائها الخمسة وتفوقهم الدراسي.

في حوار خاص مع "مصراوي"، كشفت منى سليمان عن تفاصيل قصة حياتها المليئة بالتحديات والإنجازات، قائلة: "نشأت في أسرة بسيطة بمركز دراو، وكنت متفوقة دراسياً، ولكن بعد وفاة والدتي اضطررت لتحمل مسؤولية أبي وإخوتي الخمسة، فتركت الثانوية العامة والتحقت بالثانوي التجاري، حيث كنت أقوم بخدمة الأسرة صباحاً وأذهب للمدرسة بعد الظهر."

وتابعت: "تزوجت لاحقاً وأنجبت طفلين، ولكن زوجي سافر للعمل في السعودية، فعدت للعيش مع والدي المريض وخدمته حتى وفاته. بعد عودة زوجي، واصلت رعاية أسرتي، والتحقت بمعهد كمبيوتر وتخرجت من العشرة الأوائل، رغم إنجابي لثلاثة أطفال إضافيين."

وأضافت: "عندما مرض زوجي بالسرطان، واجهت تحديات جديدة، ولكني أصريت على استكمال تعليم أبنائي. فتحت سوبر ماركت صغير بجوار البيت لمساعدة الأسرة مادياً، وكان أبنائي يتناوبون العمل فيه دون أن يؤثر ذلك على دراستهم. والحمد لله، نجحوا جميعاً في الحصول على شهادات جامعية في مجالات مختلفة."

وعن مسابقة الأم المثالية، قالت: "رفضت في البداية التقدم للمسابقة لأنني كنت أعرف أن جارتنا تقدمت وهي لديها ثلاثة أبناء فقط، ولكن ابني أصر على التقديم في اليوم الأخير. أشعر بفضل الله ورضاه عني، وأتمنى أن أختم حياتي بالحج وزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم."