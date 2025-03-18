من رحلة دهب إلى الطب الشرعي.. تفاصيل جديدة في قضية التيك توكر "زين الزين"

جنوب سيناء - رضا السيد:

أحالت جهات التحقيق بجنوب سيناء التيك توكر "محمد.ر.ا" الشهير بـ"زين الزين"، وصديقه أحمد .ح..غ" إلى الطب الشرعى بالسويس لتوقيع الكشف عليهما لبيان ممارسة أعمال الشذوذ من عدمه.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 12 رمضان، عندما اشتبه ضابط الكمين بمدينة دهب في سيارة يستقلها التيك توكر، الذي كان يرتدي ملابس نسائية كاملة، ويضع مساحيق تجميل على وجهه، ويتزين بإكسسوارات حريمي، وبصحبته 15 من أصدقائه بخلاف صديق مقرب له، وكانوا عائدين بعد قضاء إجازتهم بمدينة دهب.

وتبين من فحص تحقيق الشخصية الخاص بالتيك توكر أنه رجل، مما أثار شكوك رجال الأمن، وعلى الفور تم إخطار الأجهزة الأمنية، وجرى القبض على المجموعة، وتحرير محضر بالواقعة، وإحالة القضية إلى جهات التحقيق في مدينة نويبع لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقررت جهات التحقيق حبس التيك توكر وصديقة أحمد 4 أيام على ذمة التحقيق وإخلاء سبيل باقى أفراد المجموعة.

وبفتح الأحراز تبين وجود 2 موبايل "آيفون 16 بورماكس" بصحبة المتهم، ومبالغ مالية كبيرة، وبفحص الهواتف تبين بهما أفلام وصور مخلة، إضافة إلى أن حقيبة ملابس المتهمان تحتوى بداخلها على قمصان نوم، وملابس داخلية وملابس للسيدات، وأدوات تجميل.

واعترف المتهم، بأنه نفخ شفايفه لتشبه النساء، وجذب المشاهدين له، وجرى تحرير المحضر رقم 809 جنح دهب، وتحريز شنطة ملابس المتهمان.

وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، ثم جرى تجديد الحبس لهما لمدة 15 يوم، لهما، مع إرسالهم آلى الطب الشرعى بالسويس لتوقيع الكشف عليهما.

وكان التيك توكر، قد قضى 3 أيام في أحد الفنادق المطلة على البحر في دهب، برفقة مجموعة من أصدقائه، قبل أن يتم القبض عليه أثناء عودتهم.

وأثارت الواقعة جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معها العديد من المستخدمين، الذين عبروا عن استنكارهم لهذا السلوك.

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