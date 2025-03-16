بعد ضبطه مرتديًا ملابس حريمي.. تجديد حبس التيك توكر "زين الزين" في دهب

جنوب سيناء- رضا السيد:

قررت جهات التحقيق بجنوب سيناء تجديد حبس التيك توكر "محمد .ر.ا " الشهير بزين الزين وصديقه أحمد .ح..غ" 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامهما بارتداء ملابس نسائية والتشبه بالنساء ووضع مساحيق تجميل نسائية، واكسسوارات حريمى خلال عبورهم من كمين دهب.

تعود أحداث الواقعة إلى يوم 12 رمضان، عندما اشتبه ضابط الكمين في سيارة يستقلها مجموعة من الأشخاص، بينهم التيك توكر، الذي كان يرتدي ملابس نسائية كاملة، ويضع مساحيق تجميل على وجهه، ويتزين باكسسوارات حريمي.

وتبين من فحص تحقيق الشخصية أن التيك توكر رجل، مما أثار شكوك رجال الأمن، وجرى إخطار الأجهزة الأمنية، والقبض على المجموعة، وتحرير محضر بالواقعة، وإحالة القضية إلى جهات التحقيق في مدينة نويبع لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق بمدينة نويبع لتتولى التحقيق في الواقعة. وقررت حبس التيك توكر وصديقة احمد على ذمة التحقيق وإخلاء باقى أفراد المجموعة.

وكان التيك توكر قضى 3 أيام في أحد الفنادق المطلة على البحر في دهب، برفقة مجموعة من أصدقائه، قبل أن يلقى القبض عليه أثناء عودتهم.

وأثارت الواقعة جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معها العديد من المستخدمين، الذين عبروا عن استنكارهم لهذا السلوك

واليوم جرى تجديد حبس المتهمين 15 يوما أخرى على ذمة التحقيقات.