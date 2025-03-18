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أولياء أمور طالبات بالفيوم يتهمون وكيلة مدرسة: "بتخبي أحذية البنات في الصلاة".. والتعليم تحقق

11:05 ص الثلاثاء 18 مارس 2025

خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم

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الفيوم - حسين فتحى:

قرر الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، تشكيل لجنة بشكل عاجل للتحقيق فى الشكوى المقدمة ضد وكيلة مدرسة إعدادية بسبب إخفائها أحذية الطالبات أثناء أدائهم صلاة الظهر، حيث وجه بسرعة إنهاء التحقيق مع وكيلة المدرسة اليوم الثلاثاء.

وكان وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، رصد شكوى العديد من أولياء أمور إحدى المدارس الإعدادية، عبر صفحات فيس بوك، تتهم وكيلة المدرسة بإخفاء أحذية بناتهم أثناء قيامهم بأداء صلاة الظهر بمصلى المدرسة وهو ما أثار موجة من الغضب على صفحات الفيس بوك

وذكر الدكتور قبيصى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة ضد وكيلة المدرسة حال التحقق من صحة الشكوى.

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خالد قبيصي وزارة التربية والتعليم صلاة الظهر محافظة الفيوم
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