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صعقة كهربائية تنهي حياة تلميذ في نجع حمادي

04:06 م الإثنين 17 مارس 2025

جثة - أرشيفية

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قنا- عبدالرحمن القرشي :

لقي تلميذ مصرعه، اليوم الاثنين، صعقًا بالكهرباء في كولدير خلال لهوه في أحد شوارع قرية بهجورة، مركز نجع حمادي بمحافظة قنا.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي يفيد بمصرع تلميذ صعقًا بالكهرباء في كولدير داخل قرية بهجورة التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين مصرع "أبوبكر.م"، تلميذ في الصف الأول الإبتدائي صعقًا بالكهرباء في كولدير داخل قرية بهجورة مركز نجع حمادي، وتحرر المحضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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قنا نجع حمادي صعقة كهربائية
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