التعليم: مدارس أسوان الزراعية بين الأفضل على مستوى الجمهورية -صور

أسوان – إيهاب عمران:

أعلنت الإدارة العامة المركزية للتعليم الزراعى بقطاع التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم، عن أفضل عشر مدارس زراعية على مستوى الجمهورية من بين 120 مدرسة يطبق فيها مشروع رأس المال.

وحصلت مديرية التربية والتعليم بأسوان، على مركزين جمهوريين، حيث حصل قسم الدواجن بمدرسة كوم أمبو الثانوية الزراعية على المركز الثاني على مستوى الجمهورية، كما حصلت أقسام (محاصيل الحقل- الفاكهة - الإنتاج الحيوانى) بذات المدرسة على المركز الثالث على مستوى الجمهورية.

وقدم محمود بدوي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، التهنئة للمهندس سيد محمود مدير عام التعليم الفنى، والمهندس طارق نور الدين مدير إدارة التعليم الزراعى، والمهندس أيمن عبد الفضيل رئيس قسم التعليم الزراعي.

كما قدم وكيل الوزارة التهنئة الممزوجة بأسمى آيات الشكر والتقدير للدكتور سيد عبد الجليل مدير مدرسة كوم امبو الزراعية، وجميع العاملين بالمدرسة، على الجهود المبذولة للوصول إلى هذا المستوى المتميز جمهوريًا، متمنيًا مزيد من النجاح والتميز لقطاع التعليم الفنى بأسوان.