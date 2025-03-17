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إصابة 4 أشقاء في الأقصر بسبب الخلاف على قطعة أرض

07:56 ص الإثنين 17 مارس 2025

إسعاف أرشيفية

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الأقصر - محمد محروس:

أصيب 4 أشخاص أشقاء بطلقات خرطوش في مشاجرة بين طرفين، بسبب الخلاف على ملكية قطعة أرض بقرية العديسات بحري التابعة لمدينة الطود جنوب محافظة الأقصر.

البداية كانت بتلقي مديرية أمن الأقصر، إخطارًا، يفيد بحدوث مشاجرة استخدم فيها الأسلحة النارية، بمنطقة العديسات بحري بسبب الخلاف بين طرفي نزاع على ملكية قطعة أرض.

على الفور انتقلت قوات الشرطة، و4 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، إذ تبين إصابة كلا من: "ع. م. ب"، 29 عامًا، "م. م. ب"، 46 عامًا، "ع. م. ب"، 37 عامًا، "ر. م. ب"، 42 عامًا.

تم نقل المصابين إلى مستشفى حورس التخصصي بأرمنت، لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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