نقل المطرب أحمد شيبة إلى المستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية- صورة



الإسكندرية - محمد البدري:

تعرض المطرب الشعبي أحمد شيبة، إلى وعكة صحية، مساء الأحد، نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات بمنطقة سموحة شرقي الإسكندرية لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة بعد معاناته من حالة إرهاق.

ونشرت الصفحة الرسمية للمطرب أحمد شيبة عبر موقع "فيسبوك" صورة له أثناء تلقيه العلاج داخل المستشفى.

ونشر ابنه عمر شيبة، صورة له على حسابه الشخصي معلقًا عليها: "ألف سلامة عليك يا بابا ربنا يطمنا عليك وترجعلنا بألف سلامة".

وقالت مصادر مقربة من المطرب الشعبي، إن حالته الصحية مستقرة، لافتة إلى أنه من المتوقع مغادرته المستشفى فور الانتهاء من الإجراءات والفحوصات الطبية.