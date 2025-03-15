بالصور.. فرقة أسوان للفنون الشعبية تتألق بمسارح وحدائق القاهرة

أسوان - إيهاب عمران:

تألقت فرقة أسوان للفنون الشعبية، وأضاءت المسارح والحدائق بالقاهرة بتقديمها عروضا فنية متنوعة ضمن احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بشهر رمضان، تعمل على تعزيز الهوية الفنية، وتليق بسمعة وكيان وعراقة الفرقة التي جابت العديد من دول العالم، وحصلت على عشرات الجوائز في المهرجانات العالمية، ومئات منها في المهرجانات المحلية.

وقال الفنان أحمد عودونى عضو الفرقة ومصمم رقصاتها، إن الفرقة بدأت عروضها يومي الخميس والجمعة الماضيين على مسرح السامر بالعجوزة، ونالت إعجاب الحضور، وستقدم مساء اليوم تابلوهات فنية بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب، وستنتقل غدا للقناطر الخيرية لتقدم نفس العروض.

وسختتم فرقة أسوان للفنون الشعبية أعمالها الفنية بقصر ثقافة روض الفرج، ثم العودة لأسوان.

يذكر أن الفرقة تتكون من ٢٠ عضوا من مختلف الأعمار السنية فتيات وشباب وكبار، ولعل أشهر العروض التي تقدمها هي: ايقاعات نوبية والسوق السياحي، وتابلوه البشارية، وكف الجعافرة، وسبوع المولود.