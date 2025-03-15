بالأسماء.. 9 مصابين في تصادم تروسيكل ونقل بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

أصيب 9 عمال اليوم السبت، في حادث تصادم بين تروسيكل وسيارة نقل ثقيل على طريق حوش 6 بنطاق مركز كفر الدوار في محافظة البحيرة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين إصابة كل من:- سعيد جمال رمضان، 33 عاما، محمد سالم محمد، 53 عاما، أحمد عادل رمضان، 29 عاما، خالد سعيد أحمد، 29 عاما، أحمد سعيد أحمد، 26 عاما، محمد إبراهيم عبد السلام، 35 عاما، محمد حافظ خميس، 28 عاما، الصافي غطاس، 51 عاما، نعيم خميس الحصري، 43 عاما، وجميعهم عمال ومقيمين قرية كوم الطرفاية التابعة لمركز كفر الدوار.

نقل المصابون إلى مستشفى كفر الدوار، وجار تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهم بالمستشفي، وحرر محضرًا بالواقعة.