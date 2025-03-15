إعلان

بالأسماء.. 9 مصابين في تصادم تروسيكل ونقل بالبحيرة

02:58 م السبت 15 مارس 2025

إسعاف أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

البحيرة - أحمد نصرة:

أصيب 9 عمال اليوم السبت، في حادث تصادم بين تروسيكل وسيارة نقل ثقيل على طريق حوش 6 بنطاق مركز كفر الدوار في محافظة البحيرة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين إصابة كل من:- سعيد جمال رمضان، 33 عاما، محمد سالم محمد، 53 عاما، أحمد عادل رمضان، 29 عاما، خالد سعيد أحمد، 29 عاما، أحمد سعيد أحمد، 26 عاما، محمد إبراهيم عبد السلام، 35 عاما، محمد حافظ خميس، 28 عاما، الصافي غطاس، 51 عاما، نعيم خميس الحصري، 43 عاما، وجميعهم عمال ومقيمين قرية كوم الطرفاية التابعة لمركز كفر الدوار.

نقل المصابون إلى مستشفى كفر الدوار، وجار تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهم بالمستشفي، وحرر محضرًا بالواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

البحيرة حادث تصادم تروسيكل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

إزاي ده يحصل؟.. عرض أزياء في إفطار المطرية يثير جدلًا.. والشركة المنظمة ترد
نشرة الفتاوى| حكم قضاء الصلاة عن المتوفى والطلاق عن طريق الهاتف وأحكام مهمة يوضحها المفتي
وجوه مستبشرة وقلوب فرحة.. 11 لقطات ومشاهد من إفطار المطرية