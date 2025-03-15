براءة اليوتيوبر أحمد أبو زيد من تهمة الاتجار في النقد الأجنبي

الغربية - مصراوي:

قضت محكمة جنايات طنطا الاقتصادية، اليوم السبت، ببراءة اليوتيوبر أحمد أبو زيد أشهر صانع محتوي تعليمي، بعد اتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي في القضية رقم 97 لسنة 2025 كلي طنطا.

وفي وقت سابق، كانت قد قررت النيابة العامة إحالة اليوتيوبر أحمد أبو زيد بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي وحيازة 163 ألف دولار بغرض بيعهم خارج نطاق السوق المصرفية، للمحاكمة.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على اليوتيوبر أحمد أبو زيد في 30 ديسمبر 2024، بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، حيث تم ضبط 163 ألف دولار أمريكي وهاتف محمول بحوزته، يحتوي على رسائل تدل على نشاطه غير المشروع.

ووفقًا للتحقيقات الأولية، كان أحمد أبو زيد يدير نشاطًا غير قانوني للتعامل بالنقد الأجنبي، وهو ما يعد جريمة يعاقب عليها القانون، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولى النيابة العامة التحقيقات، فيما أُحيلت القضية إلى المحكمة الاقتصادية التي بدأت إجراءات محاكمته.

أحمد أبو زيد هو شاب من محافظة الغربية، من مدينة طنطا، معروف بشغفه الكبير بالتعليم وصناعة المحتوى. على الرغم من تخرجه في كلية الهندسة، قرر أحمد أن يسلك طريقًا مختلفًا ويحقق حلمه في التدريس عبر الإنترنت.

بدأ أحمد أبو زيد في تقديم فيديوهات تعليمية عبر قناته "دروس أون لاين" على منصة يوتيوب، حيث تخصص في تعليم اللغة الإنجليزية وتصميم الجرافيك.

ورغم التحديات في البداية، استطاع أحمد أن يبني قاعدة جماهيرية كبيرة، حيث وصل عدد متابعي قناته إلى أكثر من 8 ملايين شخص. لقد أصبح له دور بارز في تحسين مستوى التعليم وتقديم مهارات جديدة للكثير من متابعيه.