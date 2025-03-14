الأخ طمع في حق إخواته.. النيابة تكشف تطورات صادمة في واقعة هدم منزل الدقهلية -صور

الدقهلية-رامي محمود:

كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة فى واقعة قيام عامل بمحاولة هدم منزل عائلته بداخله أسرتين من أفراد أشقائه بقرية الأورمان التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، تفاصيل مثيرة، إذ تبين قيام المتهم بمحاولة الاستيلاء على جزء من حق أشقائه بالميراث، وبعد فشله فى ذلك قرر استخدام لودر وهدم المنزل على من بداخله.

وتبين من التحقيقات التي أجراها المستشار الدكتور عمرو النجدي، رئيس نيابة طلخا الجزئية وتحت إشراف المستشار فخرج البسيوني، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية، أن المتهم "عامل"، 49 عاما، قرر منذ ثلاثة أعوام الحصول على حقه بميراث والده في منزل الأب عبارة عن عقار مكون من ثلاث طوابق أخذ شقيقه الأكبر الطابق الأول، والمتهم الطابق الثاني وشقيقه الثالث الطابق الأخير.

وتبين أن المتهم اتفق مع أشقائه على الخروج من المنزل وترك نصيبه "الطابق الثاني من العقار مقابل التنازل له عن قطعة أرض يقوم ببناء منزل خاص به عليها، وهو ما اتفق عليه الأشقاء الثلاثة وبالفعل حصل على ذلك وقام ببناء المنزل فى القرية ذاتها، إلا أنه عاود من جديد مطالبته بحقه فى المنزل بدعوى أن القطعة الأرض التي حصل عليها أقام عليها منزلا صغيرًا.

وتوصلت تحريات المباحث التي أجراها المقدم محمد فوزي، رئيس مباحث مركز طلخا، أن ليلة الواقعة قام المتهم باستخدام لودر خاص به، واستغل عدم تواجد أشقائه بداخله واقتحم المنزل وهدم أجزاء كبيرة منه ما تسبب فى إحداث شروخ عرضية بالحوائط بالداخل وانهيار جدار غرفة بالدور الأرضي.

كما تبين أن المنزل مقام قبل قانون البناء وليس له رخصة بناء، والعقار عبارة عن مبنى مكون من دور أرضي وأول علوي على حوائط حاملة.

وكان اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ للعميد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا باستغاثة أحد أهالي قرية الأورمان "دائرة المركز" بانهيار منزلهم جراء قيام أحد أقاربهم بإستخدام لودر وهدم المنزل أثناء تواجدهم بداخله وقت الإفطار.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بقيادة المقدم محمد فوزي، رئيس المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين قيام شقيق المُبلغ باستخدام لودر وهدم أجزاء كبيرة من المنزل والهجوم على أسرة شقيقه محاولا هدم المنزل على من بداخله لوجود خلافات فيما بينهم على الميراث.