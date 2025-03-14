نفوق مواشي وطيور.. حريق يلتهم 3 منازل في قنا

قنا عبدالرحمن القرشي :

نشب حريق التهم 3 منازل، اليوم الجمعة، داخل قرية الأوسط سمهود، مركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من قوات الحماية المدنية بنشوب حريق داخل حوشين وشقة سكنية في قرية الأوسط سمهود مركز أبوتشت.

وانتقلت على الفور سيارات الإطفاء إلى مكان الواقعة، وتبين أن الحريق نشب في 3 أماكن شقة سكنية وحوشين ملك مواطنين بقرية الأوسط سمهود مركز أبوتشت وأسفر عن نفوق مواشي وطيور دون إصابات بشرية.

وسيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق قبل امتداده للأماكن المجاورة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.