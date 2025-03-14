"الغسلة الأخيرة".. مصرع سيدة صعقا بالكهرباء في قنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

لقيت ربة منزل مصرعها، صعقًا بالكهرباء في غسالة داخل قرية الحراجية، مركز قوص، جنوبي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من مركز شرطة قوص يفيد بمصرع سيدة صعقًا بالكهرباء داخل قرية الحراجية التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين مصرع سيدة تبلغ من العمر 37 عامًا، من قرية الحراجية مركز قوص، متأثرة بإصابتها بصعق كهربائي في الغسالة وقبل وصولها إلى مستشفى قفط توفيت.

تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قفط تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.