تسليم جثامين ضحايا حادث قطار الإسماعيلية إلى ذويهم

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

قررت جهات التحقيق تسليم جثامين ضحايا حادث تصادم قطار القنطرة شرق إلى ذويهم، وذلك عقب استكمال الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيقات التي أجرتها النيابة العامة بشأن ملابسات الحادث.

وأسفر الحادث عن وفاة 10 أشخاص وإصابة آخرين، بعدما اصطدم قطار الركاب رقم 293، القادم من القنطرة شرق باتجاه بئر العبد، بميني باص أثناء عبوره مزلقانًا غير شرعي بالقرب من قرية جلبانة، مما أدى إلى وقوع كارثة إنسانية.

في السياق ذاته، جرى تحويل 7 مصابين كانوا يتلقون العلاج في مستشفى القنطرة شرق إلى مجمع الإسماعيلية الطبي، لضمان حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة، نظرًا لخطورة إصاباتهم وحاجتهم إلى تدخلات متقدمة.

وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها في الحادث، حيث انتقل فريق منها إلى المستشفيات التي تستقبل المصابين، من بينها المجمع الطبي بالإسماعيلية ومستشفى القنطرة شرق، للاستماع إلى شهادات المصابين الذين تسمح حالتهم الصحية بالإدلاء بأقوالهم، وذلك للوقوف على ملابسات التصادم وأسبابه.

وأكدت مصادر مطلعة أن التحقيقات تشمل مراجعة مدى التزام سائق الميني باص بإجراءات العبور الآمن من المزلقانات المخصصة، فضلاً عن معاينة موقع الحادث والاستماع إلى شهود العيان وخبراء هيئة السكك الحديدية، لتحديد المسؤوليات القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتسببين في الكارثة.

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