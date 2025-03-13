مصرع 9 أطفال وسائق وإصابة 10.. محافظ الإسماعيلية يتابع تداعيات حادث قنطرة شرق (صور)

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، واللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، موقع حادث تصادم قطار بسيارة ميني باص على خط القنطرة شرق – بئر العبد، كما زارا المصابين في مستشفى القنطرة شرق المركزي ومجمع الإسماعيلية الطبي للاطمئنان على حالتهم الصحية.

الحادث أسفر عن 10 وفيات و10 مصابين. وخلال الزيارة، وجّه المحافظ بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الطبية للمصابين وأسرهم، وكذلك لأسر الضحايا، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

وأكد المحافظ أن هناك توجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بضرورة تقديم الرعاية الفائقة للمصابين، متمنيًا لهم الشفاء العاجل، ومعربًا عن بالغ حزنه لسقوط ضحايا، حيث تقدم بخالص التعازي لأسر المتوفين، داعيًا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.

وتلقى المحافظ بلاغًا من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بوقوع حادث اصطدام قطار الركاب رقم 293، بخط القنطرة شرق – بئر العبد، بميني باص كان يعبر قضبان السكك الحديدية من مكان غير مخصص للعبور، مما أسفر عن وقوع وفيات وإصابات بين الركاب.

على الفور، توجه المحافظ والأجهزة التنفيذية والأمنية إلى موقع الحادث ومستشفى القنطرة شرق المركزي لمتابعة الموقف وتقديم الدعم اللازم.

وفي إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء، وجّه الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، بتقديم الرعاية الطبية الكاملة للمصابين، وضمان توفير جميع الخدمات العلاجية اللازمة لهم.

كما قررت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفٍ في الحادث، إضافة إلى تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي لأسر الضحايا والمصابين.

وكلفت الوزيرة رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالتنسيق مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري لتقديم المساعدات العاجلة.

وتواصل الأجهزة المعنية تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث، وسط تحذيرات متجددة من هيئة السكك الحديدية بضرورة التزام السائقين والمواطنين بعبور المزلقانات المخصصة فقط، لتفادي وقوع حوادث مماثلة مستقبلاً.