ضبط شخص حاول هدم منزل شقيقه بلودر في الدقهلية (صور)

الدقهلية - رامي محمود:

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية القبض على شخص أقدم على هدم منزل شقيقه باستخدام لودر أثناء تواجده داخله برفقة أسرته، وذلك بسبب خلافات على الميراث.

وتلقى اللواء د. حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ للعميد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا، من أحد أهالي قرية الأورمان بدائرة المركز، يفيد بانهيار منزلهم جراء قيام أحد أقاربهم باستخدام لودر لهدمه أثناء وقت الإفطار.

وانتقل ضباط مباحث المركز بقيادة المقدم محمد فوزي، رئيس المباحث، إلى موقع البلاغ، حيث تبين أن شقيق المُبلِّغ استخدم لودرًا في هدم أجزاء كبيرة من المنزل، محاولًا الاعتداء على أسرته، بسبب خلافات متعلقة بالميراث.

وتمكنت القوات من ضبط المتهم واللودر المستخدم في الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة.

وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.