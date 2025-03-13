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المجمع الطبي بالإسماعيلية يستقبل 5 مصابين في حالة حرجة بحادث قطار قنطرة شرق

08:39 م الخميس 13 مارس 2025

حادث قطار قنطرة شرق بالإسماعيلية

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الإسماعيلية - أميرة يوسف:

استقبل المجمع الطبي في الإسماعيلية 5 مصابين في حالات حرجة، جراء حادث تصادم قطار بميني باص قرب قرية جلبانة بالقنطرة شرق، حيث يخضعون للرعاية الطبية المكثفة داخل أقسام العناية المركزة، بإشراف الفرق الطبية المختصة.

ووجّه الدكتور علي رفعت، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، برفع حالة الطوارئ في جميع المستشفيات التابعة للهيئة، لضمان تقديم أفضل مستوى من الرعاية الطبية للمصابين، مشددًا على توفير كافة الإمكانات العلاجية والأطقم الطبية لإنقاذهم.

وكان قطار رقم 293 على خط القنطرة شرق – بئر العبد قد اصطدم بميني باص يقل أطفالًا من حضانة سيد المرسلين أثناء عبوره من مزلقان غير شرعي، ما أسفر عن مصرع 10 أشخاص وإصابة 10 آخرين، بينهم حالات حرجة تتلقى العلاج في المجمع الطبي والمستشفيات الأخرى.

وتواصل الأجهزة الأمنية تحقيقاتها، وسط تحذيرات متجددة من هيئة السكك الحديدية بضرورة الالتزام بعبور المزلقانات الرسمية لتفادي وقوع المزيد من الحوادث المأساوية.

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حادث قطار القنطرة شرق المجمع الطبي بالإسماعيلية مصابين في حالة حرجة تصادم قطار بميني باص
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