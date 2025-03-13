النيابة تستمع لأقوال المصابين في حادث قطار الإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

بدأت النيابة العامة تحقيقاتها في حادث تصادم قطار بميني باص بالقرب من قرية جلبانة بالقنطرة شرق في محافظة الإسماعيلية، حيث استمعت لأقوال المصابين الذين تسمح حالتهم الصحية بالإدلاء بشهادتهم، للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

وأكدت مصادر مطلعة أن فريقًا من النيابة العامة انتقل إلى المستشفيات التي تستقبل المصابين، ومنها المجمع الطبي بالإسماعيلية ومستشفى القنطرة شرق، للاستماع إلى شهادات الناجين حول كيفية وقوع التصادم ومدى التزام سائق الميني باص بإجراءات العبور الآمن من المزلقانات الرسمية.

وكان قطار رقم 293، خط القنطرة شرق – بئر العبد، قد اصطدم بميني باص يقل أطفالًا من حضانة "سيد المرسلين" أثناء عبوره من مزلقان غير شرعي، ما أسفر عن وفاة 10 أشخاص، بينهم سائق الميني باص، وإصابة 10 آخرين، بعضهم في حالات حرجة داخل العناية المركزة.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وخبراء هيئة السكك الحديدية، لتحديد المسؤوليات القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتسببين في الحادث.

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