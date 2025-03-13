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فاجعة جلبانة.. أول صورة لحادث قطار الإسماعيلية ومصرع 8 وإصابة 12 آخرين

04:16 م الخميس 13 مارس 2025

الحادث

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الإسماعيلية - أميرة يوسف:


حصل مصراوي على أول صورة من موقع حادث تصادم قطار بميني باص في منطقة جلبانة بالقنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، والذي أسفر عن مصرع 8 أشخاص وإصابة 12 آخرين، بينهم أطفال في حالة خطرة.

وكان الحادث قد وقع أثناء عبور الميني باص من مزلقان غير شرعي، مما أدى إلى اصطدامه بقطار رقم 293 القادم من القنطرة شرق إلى بئر العبد، متسببًا في انقلاب المركبة وسقوط عدد كبير من الضحايا.


وفور وقوع الحادث، انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى الموقع، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى القنطرة شرق لتلقي العلاج، بينما فرضت قوات الأمن طوقًا أمنيًا حول مكان التصادم.


وأكدت هيئة السكك الحديدية أن العبور العشوائي لمركبات وأفراد من أماكن غير مخصصة يمثل خطرًا كبيرًا، مشددة على ضرورة الالتزام باستخدام المزلقانات الرسمية تجنبًا لوقوع المزيد من الحوادث.


وتباشر النيابة العامة التحقيق في ملابسات الحادث، فيما تعمل الجهات المختصة على رفع آثار التصادم وإعادة حركة القطارات إلى طبيعتها.






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