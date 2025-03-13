بعد جدل واسع.. أجا تعود إلى اللغة العربية في لافتاتها

الدقهلية - رامي محمود:

أعاد مسئولو رئاسة مركز ومدينة أجا بمحافظة الدقهلية، كتابة اسم المدينة على أحد الميادين التي جرى تطويرها باللغة العربية، وذلك بعد أن جرى تدوين الاسم باللغة الإنجليزية لمنع التلاعب بالحروف العربية، وإثارة حالة من الجدل بين متداولي الصورة عبر وسائل التواصل الإجتماعي.

وظهر الميدان الجديد، صباح اليوم الخميس، بشكل مختلف عن أمس بعد تدخل مسئولي النظافة والتجميل فى المدينة وكتابة اسم المدينة باللغة العربية وسط الميدان ومن كافة جوانبه "أجا"، فيما ترك الإسم باللغة الإنجليزية AGA بكافة الجوانب .

كان المحاسب محمد عبدالباقي رئيس مدينة أجا ، قال لـ"مصرواي"، إنه تلاحظ فى الآونة الأخيرة تلاعب بعض الأشخاص باللافتات الموجودة على الطرق الرئيسية خاصة أن مركز أجا يمر به طريق المنصورة بنها ويمتد لأكثر من 35 كيلو .

وأضاف أن البعض يقوم باستبدال حرف "ج" بإزالة النقطة لتصبح "ح"، ما يغير مضمون الاسم ويشير إلى كلمة بذيئة مما دفعنا إلى تغيير الاسم بالميدان ليكون باللغة الإنجليزية.

وأشار إلى أن أعمال التطوير تهدف إلى تحسين المظهر الحضاري للمدينة، وكذلك تعزيز الرؤية البصرية للمواطنين، مشيرا إلى أنه يتابع جميع الأعمال المتعلقة بتطوير ورفع كفاءة المدينة بهدف إعادة الوجه الحضاري لمدينة أجا.

وأوضح رئيس المركز، أنه يتابع بشكل يومى مستوى الأداء للمدينة والقرى التابعة بالمركز، وخاصة فيما يخص ملف النظافة العامة في الشوارع والميادين، وذلك لضمان الحفاظ على المظهر الحضاري للمناطق المختلفة وتحسين الصورة البصرية للمواطنين والزوار.

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