مدينة أجا تستبدل اسم المدينة بحروف إنجليزية لمنع التلاعب بها - صور

الدقهلية-رامي محمود:

استبدل مسؤولو رئاسة مركز ومدينة أجا بمحافظة الدقهلية اسم المدينة على أحد الميادين بشوارع المدينة الرئيسية بحروف من اللغة الإنجليزية بدلًا من اللغة العربية، فى إطار تطوير ميدان وسط المدينة.

وظهر الميدان بعد تطويره مدونًا عليه اسم "AGA" بدلًا من وضع الكلمات باللغة العربية "أجا"، ليظهر الاسم بشكل مختلف، مما آثار حالة من الجدل بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، متداولين الصورة بأنه طمس للهوية المصرية والعربية.

من جانبه، قال المحاسب محمد عبدالباقي، رئيس مدينة أجا، إنه تلاحظ في الآونة الأخيرة تلاعب بعض الأشخاص باللافتات الموجودة على الطرق الرئيسية خاصة أن مركز أجا يمر به طريق المنصورة بنها ويمتد لأكثر من 35 كيلو، مشيرًا إلى أن البعض يقوم باستبدال حرف "ج" بإزالة النقطة لتصبح "ح" ما يغير مضمون الاسم ويشير إلى كلمة بذيئة، ما دفعنا إلى تغيير الاسم بالميدان ليكون باللغة الإنجليزية.

وأضاف أن أعمال التطوير تهدف إلى تحسين المظهر الحضاري للمدينة، وكذلك تعزيز الرؤية البصرية للمواطنين، مشيرًا إلى أنه يتابع جميع الأعمال المتعلقة بتطوير ورفع كفاءة المدينة بهدف إعادة الوجه الحضاري لمدينة أجا.

وأوضح رئيس المدينة أنه يتابع بشكل يومي مستوى الأداء للمدينة والقرى التابعة، وخاصة فيما يخص ملف النظافة العامة في الشوارع والميادين، لضمان الحفاظ على المظهر الحضاري للمناطق المختلفة وتحسين الصورة البصرية للمواطنين والزوار.