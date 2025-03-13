مشروع استثماري بـ50 مليار جنيه في شرم الشيخ.. حفل عالمي لوضع حجر الأساس

جنوب سيناء- رضا السيد:

استقبل الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، أحد المستثمرين بشرم الشيخ، لبحث إنشاء مشروع استثماري ضخم بتكلفة تتخطي 50 مليار جنيه بمدينة شرم الشيخ.

وجرى خلال اللقاء بحث التفاصيل النهائية للمشروع الذي سيوفر العديد من فرص العمل، كما جرى الترتيب لإقامة احتفالية كبرى لوضع حجر الأساس للمشروع، بحضور عدد كبير من الصحفيين العالميين والفنانين الأوروبيين، مما يعكس أهمية المشروع على المستويين المحلي والدولي.

وقال محافظ جنوب سيناء، إنه يجري العمل على تنفيذ هذه المشروعات في إطار تحقيق رؤية مصر 2030 ، واتساقا مع توجيهات رئيس الجمهورية لدعم الاستثمارات الأجنبية فى السوق المحلى، ودعم السياحة الخارجية توافقا مع الجهود الجارية لتحقيق الرؤية التنموية الشاملة والمستدامة على أرض جنوب سيناء.

وأوضح أن المشروع يعد نقلة نوعية في قطاع السياحة والاستثمار في جنوب سيناء، مؤكدا وقوف المحافظة إلى جانب المستثمرين الجادين من أجل إحداث طفرة نوعية بكافة مدن المحافظة، وعلى رأسها مدينة شرم الشيخ.

وأكد المستثمر على ثقته في مناخ الاستثمار في مصر، مشيدًا بالأمان والاستقرار الذي يشعر به كمستثمر في ظل القيادة الرشيدة، التي تعمل جاهدة على خلق فرص استثمارية جديدة وتعزيز التنمية الاقتصادية في سيناء، معبرًا عن تقديره للجهود المبذولة لدعم الاستثمار في المنطقة.

حضر اللقاء المستشار وليد زكريا، مستشار المجموعة، والنائب جيفارا الجافي، و عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .