131 مليون جنيه لتطوير منظومة إدارة المخلفات في جنوب سيناء

جنوب سيناء – رضا السيد:

شكلت وزارتي البيئة والتنمية المحلية، لجنة من وزارات "البيئة، التنمية المحلية، وزارة الدفاع ممثلة في الكلية الفنية العسكرية والهيئة العربية للتصنيع، الأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري" للتسليم الابتدائي للمدفن الصحي الآمن بمدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، وتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن البرنامج الأول لمنظومة إدارة المخلفات، بما يضمن تنفيذ بنود كافة الأعمال الواردة بعقود مراحل البنية الأساسية، ضمن خطة وزارتي البيئة والتنمية المحلية لتطوير منظومة النظافة، وإنشاء عدد من المدافن الصحية للتخلص الآمن من القمامة والمخلفات.

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن المدفن الصحي الآمن بمدينة رأس سدر يمتد على مساحة 10 أفدنة ليخدم المدينة التي تعد من المدن السياحية الهامة، وتشهد تواجد كبير من السياحة الداخلية والخارجية على مدار العام، بما يساعد على رفع كفاءة منظومة النظافة بالمدينة والحفاظ على المظهر الحضاري، مشيرة إلى أن تسهيل الدفن الآمن للمخلفات يقلل إمكانية تراكم المخلفات.

وأوضحت أن المدفن يتكون من خلية دفن آمن تقع على مساحة 8 أفدنة، ومحاط بالبوابات والأسوار، وغرفة الأمن، ومبنى إداري، و2 خزان، وغرفة المولدات، وشبكة تجميع سائل الرشيح، إضافة إلى متطلبات المدفن.

وأكدت وزيرة البيئة، أنه جرى تسليم محافظة جنوب سيناء سابقًا 4 خطوط فرز للمخلفات بمناطق رأس سدر وأبو رديس والطور ونويبع، مؤكدة أن تسليم المدفن الصحي اليوم يُعد استكمالًا لمنظومة المخلفات بعد عملية الفرز والتدوير، بهدف ضمان التخلص الآمن من ناتج عمليات الفرز والتدوير.

وأشارت إلى أن تسليم المدفن يأتي ضمن حرص الوزارة على سرعة الانتهاء من تسليم مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات على مستوى المحافظات، في إطار العقد الموقع بين وزارات البيئة والتنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والهيئة العربية للتصنيع، لتنفيذ مشروعات البنية التحتية، مؤكدة أن اللجنة قامت بمعاينة كافة الأعمال والاستلام بواسطة استشاري وزارة البيئة.

وأضافت أن المدافن الصحية تعد جزءً أساسيًا من البنية التحتية، بهدف تعزيز الدفن الصحي والقضاء على التراكمات، وذلك ضمن جهود الوزارات المعنية لدعم وتطوير البنية التحتية لمنظومة النظافة بالمحافظات، وزيادة فرصة التخلص الآمن من المخلفات، إضافة إلى غلق المقالب العشوائية للقضاء على ظاهرة الحرق العشوائي بما يحد من حجم الانبعاثات الناتجة عن تراكم المخلفات، ويساهم في الحد من غازات الاحتباس الحراري، إلى جانب الحد من الآثار الضارة على الصحة.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إنه جرى إنشاء والتسليم الابتدائي للمدفن الصحي بمدينة رأس سدر في محافظة جنوب سيناء بتكلفة 60 مليون جنيه، في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية، لتكليفات رئيس الجمهورية، وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، بأهمية الإسراع في تنفيذ مشروعات البنية التحتية للمنظومة الجديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة في مختلف محافظات الجمهورية.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى الجهود المبذولة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة جنوب سيناء، حيث يبلغ إجمالي حجم الاستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بها 131 مليون جنيه، لافتة إلى أنه جرى الانتهاء من تسليم المدافن الصحية الآمنة بمدن الطور وشرم الشيخ بتكلفة 56 مليون جنيه ضمن مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالمحافظة، إضافة إلى تطوير ورفع كفاءة 4 محطات للفرز الأولي بمدن "الطور، نوبيع، رأس سدر، أبو رديس" بتكلفة 15 مليون جنيه.