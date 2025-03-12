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"مسعد" سكرتيرًا لحي العرب و"نجم" مديرًا للعلاقات العامة بمحافظة بورسعيد

03:23 م الأربعاء 12 مارس 2025

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

أصدر اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، قرارين، اليوم الأربعاء، بضخ كوادر شبابية بعدد من المناصب القيادية في المحافظة.

وتضمن القرار تكليف محمد مسعد، في منصب سكرتير حي العرب، والذي يعتبر أشهر أحياء بورسعيد التجارية، وأحمد نجم، مديرًا للعلاقات العامة بمحافظة بورسعيد، والذي كان يشغله في وقت سابق.

ويعتبر "مسعد ونجم" من الكوادر الشبابية البارزة المشهود لهما بالكفاءة والموهبة، بعد نجاحهما في تحقيق العديد من الإنجازات في المناصب القيادية التي تم تكليفهما بها في محافظة بورسعيد خلال الفترة الماضية.

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محب حبشي بورسعيد محمد مسعد
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