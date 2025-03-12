نار الانتقام.. سائق يشعل النار في محل سروجي بالإسكندرية والمحكمة تعاقبه

الإسكندرية – محمد عامر:

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة سائق توك توك بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامه بإشعال النار عمدًا في محل سروجي بمنطقة خورشيد، وذلك بسبب وجود خلافات سابقة بينهما.

أصدر الحكم المستشار عبد الجواد يس حسن، رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار عصام محمد خليفة والمستشار أيمن محمود الحنفي، سكرتير المحكمة ممدوح رفعت.

ترجع وقائع القضية رقم 25857 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة المنتزه ثالث، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط القسم يفيد بإشعال متهم النيران في محل بمنطقة خورشيد.

وتبين من التحريات إضرام المتهم "م.ف.م" سائق توك توك النيران في محل سروجي ملك المدعو "أ.م.خ"، بعدما أحضر زجاجة داخلها مادة حارقة "بنزين" وسكبها على الأرض وأشعل النيران وفر هاربًا.

ووفقًا لأوراق القضية، تسبب الحريق في التهام محتويات المحل، فيما برر المتهم جريمته بسبب وجود خلافات سابقة بينهما.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة المنتزه ثالث، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.